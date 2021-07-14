Kamil Tekin Sürek: Esas mesele iktidarın böylesi büyük silahlı kitleler ile neyi hedeflediği?

Kayıp silahlar denilen, iktidar yandaşlarına dağıtılmış silahların toplanması çok basittir. Ruhsatsız silahları üç ay içinde teslim edin, bu durumda herhangi bir cezai işlem yapılmayacaktır, teslim etmezseniz her bir silahın cezası üç sene hapis cezasıdır dersiniz. İktidar partileri silahları teslim edin diye taraftarlarına talimat verir. Ayrıca çığırından çıkmış ruhsatlı silahların da geri toplanması için ruhsatlarını iptal edersiniz. Ve silahlarını teşhir eden birkaç kişinin evini mahkeme kararı ile arayıp silahlarına el koyarsınız silahlar geri gelmeye başlar.

Ama, esas mesele iktidarın yandaşlarını silahsızlandırmaya niyeti olup olmadığı. Ve böylesine büyük silahlı kitleler ile neyi hedeflediği?

Kamil Tekin Sürek’in yazısı