Kamil Tekin Sürek: Biden’la görüşme sağlanınca Glasgow’a gerek kalmadı

Belli ki, G20 Toplantısı ve Glasgow toplantısına Biden ile görüşmek için gidilecekti. Roma’da Biden’la görüşme sağlanınca Glasgow’a gerek kalmadı. Biden ile yapılan görüşmede istenilenler alınamadı. Libya, Güney Kafkasya’ da farklı görüşler ileri sürüldü. Suriye’ye bir askeri harekata ABD karşı çıktı. Doğu Akdeniz ve Yunanistan ile ilişkilerde ABD’nin Yunanistan yanlısı tutumunu değiştirmeyeceği bir daha görüldü.

Glasgow’a gidilmeyip geri dönülmesi aslında Biden görüşmesindeki hayal kırıklığının ifadesi idi belki de… İktidar medyası şimdi bu geri dönüşe “on elçi olayı”nda olduğu gibi bir gerekçe oluşturmaya çalışıyor.

Aya gidiş geliş için dört şeritli yol yapılacağına inananlar için güzel bir gerekçe, itibardan tasarruf edilemeyeceği gerekçesi. Ama, dış politika ve uluslararası itibar konusunda yerlerde sürünüyoruz maalesef.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı