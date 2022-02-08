Kamil Tekin Sürek: Ankara barosu bir rapor nedeniyle çalkalanıyor

Ankara barosu bir rapor nedeniyle çalkalanıyor.

Ankara Barosu İnsan Hakları Komisyonu bir rapor hazırlıyor. Raporda Ankara Emniyetinde işkence yapıldığı iddiaları da var. Emniyetten hapishaneye aktarılan şüpheliler avukatlarına gördükleri işkenceyi detayları ile anlatmışlar. Bu konuda Ankara Barosu Komisyonunun raporundan önce de basına ulaşan bilgiler vardı. İnsan hakları savunucuları olayı duyurdular.

Ankara Barosu yönetimi Komisyon raporunun basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmasını önledi. Bunun üzerine Komisyon üyelerinden istifalar oldu. Baro üyelerinden yönetimi kınayanlar oldu. Baro yönetimi sessiz. Fakat, tahminen işkenceye uğrayanların bir kısmının FETÖ üyesi olmakla suçlanması. Herhalde işkence olayını duyurur ve kınarsak ya da hukuken eleştirirsek bize de FETÖ’cü derler diye çekiniyorlar.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı