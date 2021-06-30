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Yaramazlara biraz batar!

Kamil Tekin Sürek: ‘Ağzını açanı alın’ diye haykıran polis amiri iktidarın haleti ruhiyesini dile getiriyordu

Geçen gün  Cihangir’de halka karşı savaş açmış cihangirlerden biri haykırıyordu: Ağzını açanı alın. Onur Yürüyüşü’ne katılanları aldılar, Cihangir’de kafelerde oturan ve ağzını açanları aldılar, evinin penceresinden çocuğu uyuduğu için ses bombası atılmasına tepki göstereni aldılar, etrafı göz yaşartıcı bomba ile gaza boğanlara tepki göstereni aldılar, gazetecinin boynuna dizleri ile basıp boğmaya çalıştılar.

Orada “Ağzını açanı alın” diye haykıran polis amiri aslında iktidarın ve bir bütün olarak devletin haleti ruhiyesini dile getiriyordu. Hepsi aynı fikirde. Ağzını açanı alın. Sokağa çıkana vurun. Eleştireni hapishaneye tıkın.


Kamil Tekin Sürek’in yazısı

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