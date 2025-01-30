Kalp yetmezliğine karşı 'yama' geliştirildi

Almanya’da bilim insanları, kandan alınan ve kök hücreye dönüşebilen ‘kalp kası yama’larıyla kalp hastalıklarının tedavi edilebileceğini ortaya çıkardı.

Fotoğraf: BBC

Almanya’da Göttingen Üniversitesi Tıp Merkezi’ndeki bilim insanları, geliştirdikleri tedaviyi önce kalp yetmezliğinden muzdarip maymunlarda denedi. Daha sonra da 2021’de 46 yaşındaki bir hastanın kalbi üzerinde çalıştılar.

Hastanın kalbinin dış yüzeyine 400 milyon hücreden 10 kas dokusu yerleştiren araştırmacılar, durumun üç ay boyunca stabil kaldığını belirledi.

Bu üç aylık sürecin sonunda hastanın kalbini inceleyen araştırmacılar, kas yamalarının damarlar oluşturarak kalbe bağlandığını ve kalbin pompalanmasını güvenli şekilde desteklediğini gözlemledi.

Fotoğraf: Nature

Bilim insanları, söz konusu kas dokularının göğüste küçük bir kesiyle kalbin yüzeyine dikildiğini söyledi.

Tedavi, kalp nakli ihtiyacını tümüyle ortadan kaldırmak için değil, kalp nakli bekleyen hastalara yardım için test ediliyor. 14 hastaya daha yamayı uygulayan araştırmacılar, bu yeni yöntemle daha fazla hastayı tedavi etmeyi hedefliyor.

Araştırmanın sonuçları ‘Nature’ dergisinde yayınlandı.

Fotoğraf: BBC

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, kalp hastalıkları dünya genelindeki başlıca ölüm nedenlerinden biri. Erken teşhisse tedaviler için önemli.

Bilim insanları, uzun yıllardır kök hücreleri veya kök hücreden üretilen kas dokularını kalbe yerleştirmek üzere deneyler yapıyordu.

Fakat bu çalışmalar çoğunlukla düzensiz kalp ritmi, tümör oluşumu ve bağışıklık sistemi tarafından reddedilme gibi engellere takılıyordu.