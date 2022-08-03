Kalp nakli yapılan iki yaşındaki bebeğin babası: Tüm nakil bekleyen hastalara umut olsun

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi’nde, iki yaşındaki bir bebeğe kalp nakli yapıldı. Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı.

Fotoğraf: ege.edu.tr

Kalp kası rahatsızlığı nedeniyle EÜ Hastanesi’nde tedavi gören Asel Lina Adıyaman’a, Konya’da balkondan düştükten sonra beyin ölümü gerçekleşen yaşı ve adı onunla aynı olan bir bebeğin kalbi 15 Temmuz’da nakledildi.

Baba Mürsel Adıyaman, AA muhabirine, Asel’in dün itibarıyla yoğun bakımdan çıkarıldığını, çocuk kardiyoloji servisindeki tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Ailece çok mutlu olduklarını dile getiren Adıyaman şöyle devam etti: “Meleğimizi dualarla yoğun bakımdan çıkardık, dualarla da hastaneden çıkmak nasip olsun inşallah. Bebeğimiz, tüm nakil bekleyen hastalarımıza umut olsun. Emeği geçen tüm doktorlarımızdan Allah razı olsun. Merhamet sahibi bir ailenin sayesinde mucizeye şahitlik ediyoruz. Artık Asel rahat rahat nefes alıp su içecek.”