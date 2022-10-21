Kalp krizinden ölen arkadaşının anısına düzenlenen turnuvada kalp krizinden öldü

Bursa’da altı ay önce kalp krizinden ölen Yıldırım Belediyesi çalışanı İlyas Kader anısına düzenlenen halı saha turnuvasında, belediyede inşaat teknikeri olarak çalışan Mimar Sinan Öztürk (41) kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Nisan ayında ölen Kader anısına belediye bünyesinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Halı Sahası’nda futbol turnuvası organize edildi.

Öztürk de arkadaşlarıyla turnuvaya katıldı. Maç sırasında fenalaşan Öztürk, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Öztürk, ameliyata alındı ancak kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası Öztürk için Yıldırım Belediyesi önünde Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çalışma arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi.

Öztürk’ün cenazesi, Fatih Camisi’nde kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.