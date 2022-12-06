Kalp cerrahı Dilek Gürsoy, BBC’nin en etkili 100 kadın listesinde: İranlı kadınlar da unutulmadı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 2022’de dünyanın en ilham veren ve etkili 100 kadını listesini açıkladı. 100 kadın arasında Billie Eilish gibi müzik femoneni de var Ukrayna’nın First Lady’si Olena Zelenska da… Avrupa’da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah Dr. Dilek Gürsoy da listede…

Daha alınacak çok yol var

Dr. Dilek Gürsoy on yılı aşkın süredir yapay kalp araştırmalarına öncülük ediyor. Fotoğraf: AA

Bu yıl, 100 Kadın Listesi’nin 10’uncu yılı. Bu nedenle son 10 yılda kaydedilen gelişmeler de yeniden gözden geçirildi: Kadın lider sayısı artmış ve “MeToo” hareketi gibi kadın hakları bakımından önemli adımlar atılmış olsa da, dünyanın birçok ülkesinde kadınlar için alınacak çok yol var.

İran’da saçını kesen kadınlar

İran’da Mehsa Emini’nin ölümünün ardından saç keserek protestoya katılan kadınlar da unutulmadı. Fotoğraf: Reuters

2022’nin 100 Kadın Listesi’nde bu yıl, İran’da saçlarını kesen protestocu kadınlar da unutulmadı. İran’da 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından tutuklandıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ardından İran’da geniş çaplı protestolar patlak vermiş, İran’da ve tüm dünyada kadınlar saçlarını keserek bu protestoya destek vermişti. BBC de kadınların protestolarda oynadıkları rolü, özgürlükleri için ve zorunlu başörtüsüne karşı verdikleri mücadeleyi görünür kılmak adına listeye protestocu kadınları da aldı.

Çatışma ve direnişin kadın yüzleri

100 Kadın Listesi’nde, Billie Eilish gibi küresel müzik fenomeni, Ukrayna’nın ‘First Lady’si Olena Zelenska, aktris Priyanka Chopra Jonas ve Selma Blair, ‘Rus popu çariçesi’ Alla Pugacheva, İranlı tırmanma sporcusu Elnaz Rekabi, üç adım atlamada rekor sahibi atlet Yulimar Rojas ve Ganalı yazar Nana Darkoa Sekyiamah gibi isimler bulunuyor. Ukrayna ve Rusya’daki çatışma ve direnişin kadın yüzlerinin de olduğu listede, Avrupa’da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah Dr. Dilek Gürsoy da var.

Almanya’da Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak doğan Dr. Dilek Gürsoy, önde gelen bir kalp cerrahı ve yapay kalp uzmanı. Almanya’da Forbes dergisinin kapağına taşıdığı Gürsoy, hayat hikayesini anlattığı “Buradayım Çünkü İyiyim” adlı bir de kitap yazdı. On yılı aşkın süredir yapay kalp araştırmalarına öncülük eden Gürsoy, şu sıralarda özel bir kalp kliniği açma çalışmalarını sürdürüyor.