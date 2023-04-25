‘Kalipso Kralı’ hayatını kaybetti

96 yaşında hayata veda eden Harry Belafonte, kalipso müziğinin dünyadaki en ünlü ismi olması dışında aktör, yapımcı ve insan hakları aktivistiydi.

1927’de New York şehrinin Manhattan bölgesinde doğan Belafonte, yine Manhattan’da kalp krizinden öldü.

50’lerin çok yönlü müzisyenlerinden Harry Belafonte, aynı zamanda Hollywood’un ilk siyah rol modellerinden biriydi. Kariyerinin ilerleyen döneminde tiyatroda ve televizyonda aktörlük yaptı, film yapımcılığıyla uğraştı.

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Görkemli kariyerinde; Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin dördünü birden alarak EGOT unvanını kazandı.

Herkesin bildiği şarkı: Day-O

1956’da, bütün dünyanın aşina olduğu Banana Boat (Day-O) şarkısıyla Karayip müziği kalipsonun ‘kralı‘ olarak anılmaya başlandı. ABD’de doğmasına rağmen, 5 yaşından lise yıllarına kadar babaannesiyle Jamaica’da yaşadı; kalipso müziğine olan ilgisi bu dönemde başladı.

Martin Luther King’in sırdaşıydı

Belafonte, ABD’de insan hakları için savaşan en ünlü isimlerden Martin Luther King Jr’ın çok yakın arkadaşıydı; onun gibi ön saflarda mücadele eden bir aktivistti. Bu liderlik vasfıyla pek çok Afro-Amerikalı sanatçının da yolunu açtı.

1963 yılında bir insan hakları etkinliğinde

ABD’nin dış politikası hakkında eleştirilerini sık sık dile getiren sol görüşlü Harry Belafonte, 2016 seçimlerinde Başkan adayı Bernie Sanders’ı desteklemişti.