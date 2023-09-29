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Yaramazlara biraz batar!

Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 52 siteye erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 52 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

SPK’nın 28 Eylül tarihli bültenine göre bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi.


Bültende şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 44 siteye erişim engeli

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