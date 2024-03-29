Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 25 siteye erişim engeli

Ünlü oyuncu Kristen Stewart ve senarist nişanlısı Dylan Meyer sade bir törenle evlendi. Newsweek‘in aktardığına göre çift, nikahtan sonra Kristen Stewart”ın evinde yakın dostlarının katıldığı samimi bir tören düzenledi. Tören’e katılan konuklar arasında Ashley Benson ve eşi Brandon Davis gibi ünlü isimler de vardı. Stewart ve Meyer’ın yolları 2013’te film setinde kesişmişti. Ama ilişkileri 2019’da […]