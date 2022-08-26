‘Kaldı Zirvesi’nde mahsur kalan dağcı kurtarıldı

Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar’da yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı 10 saat sonra kurtarıldı.
Aladağlar’daki Kaldı Zirvesi’ne dün gece tek başına tırmanan M.A. (51) yoğun sis nedeniyle yolunu kaybetti. M.A’dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, dağcıya yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından ulaştı.
Sağlık durumu iyi olan M.A, kontrol amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.