Kalbinde delik olduğunu 58 yaşında öğrendi, yarım saatlik müdahaleyle sağlığına kavuştu

Mardin’de kalbinde delik olduğunu 58 yaşında öğrenen kadın, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

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Ev kadını Ayten Ramazanoğlu, göğsünde ağrı, nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği’ne başvurdu. Tetkikler sonucunda Ramazanoğlu’nun kalbinde delik olduğu tespit edildi.

Ramazanoğlu, Prof. Dr. Zülkif Karahan, Doç. Dr. Hakan Akelma ile uzman doktorlar Raşit Tanircan ve Fetullah Kayhan’ın bulunduğu ekip tarafından anjiyografi yöntemiyle tedavi edildi.

Sağlığına kavuşan Ramazanoğlu, bu yıl bazı belirtiler hissettiğini, göğsünde ağrı oluştuğunu, merdivenlerden çıktığında nefes darlığı yaşadığını belirterek, “Hocalarımız müdahale etti, şikayetim kalmadı. Çok memnun kaldım” dedi.

Mardin için ilk

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Kabak doktorlara teşekkür ederek, “Bu, Mardin’imiz için bir ilk oldu. Daha önce bu hastalığı taşıyan hastalar tedavi için başka illere gidiyordu. Hastamızın burada herhangi bir ile gitmeden tedavi olması mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

2,3 santimetrelik delik tespit ettiklerini belirten doktorlar, yaptıkları kapalı yöntemle operasyonun hazırlık işlemleri de dahil yarım saat sürdüğünü, hastayı bir gün sonra taburcu edeceklerini söyledi.