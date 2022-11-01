Kalbi duran genç babasının kalp masajı sayesinde hayata tutundu

Gaziantep’te, kalbi duran Ali Gülşen (26), babasının kalp masajıyla sağlığına kavuştu.

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Gaziantep Üniversitesi, Gülşen’in evde otururken kalbinin durduğunu, babasının müdahalesiyle kalbinin tekrar çalıştığını, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldüğünü ve tedavi sonrası sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin iç hastalıkları yoğun bakım sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, yapılan ilk müdahalenin önemine işaret etti.

Daha önce de kalbi durmuş

Ali Gülşen’in nabzının atmadığını tespit eden babanın oğluna yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptığını dile getiren Elay, şunları kaydetti:

“Hastanın daha önce de kalbi durmuş ve arkadaşının müdahalesiyle yeniden hayata tutunmuş. Babası, oğluna komşusunun yardımını alarak hastaneye götürene kadar yaklaşık 30 dakika kalp masajı yapmış. Hasta, ilk götürüldüğü hastanede ventilatör cihazına bağlanmış. Daha sonra bizim hastanemize sevk edildi.”

Gülşen’in dört gün şuuru kapalı, ventilatör cihazına bağlı bir şekilde takip edildiğini anlatan Elay, ”Beyin fonksiyonlarını koruyucu tedavi dışında diğer sistemleri de koruyan ek tedaviler uygulandı. Bizler babanın müdahalesinin doğru ve etkin olması sebebiyle olumlu sonucu aldık” dedi.

İlk yardım çok önemli

Babasını yaptığı müdahale nedeniyle tebrik eden Elay, toplumun kalp masajı eğitimi almasının önemine dikkati çekti.

Gaziantep Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren de ilk yardımın herkes tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladı.