Kahvaltıda ‘serpme’ yerine ‘seçme’ dönemi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, ülke genelinde yıllık serpme kahvaltı nedeniyle 100 milyar liralık israfı engellemek için seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldıklarını bildirdi.

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Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından yapılan bir araştırmada serpme kahvaltıların yıllık 100 milyar liralık israfa neden olduğu belirtilirken, serpme kahvaltılarda zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ve ekmek gibi gıdaların birçoğunun tüketilmediği için çöpe gittiği açıklanmıştı.

AA’nın aktardığına göre TÜRES Genel Başkanı Bingöl, söz konusu israfı önlemek için ‘serpme kahvaltı’ yerine ‘seçmeli kahvaltı’ hareketi başlattıklarını belirtti.

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bingöl, Türkiye’de 300 bin restoran ve lokanta bulunduğunu ve bunların 100 bininin açık büfe kahvaltı verdiğini tahmin ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşletmeler, kişi sayısından az kahvaltı verilmesini kabul etmiyordu. Özellikle kadınlar ve çocukların o kahvaltıyı bitirme şansı yoktu. Dolayısıyla o masadaki yiyeceklerin yüzde 50’si çöpe gidiyordu. Mesela siz şeker hastasısınız. Size verilen 3-4, belki de 10 çeşit reçel çöp oluyordu. Diyelim ki yumurta alerjiniz var. Yumurtayı da yiyemiyordunuz ve o da maalesef çöpe atılıyordu. 100 bin restoranda 2’şer yumurta çöpe gitse 200 bin yumurta eder.”

‘İsraf sıfıra indi’

Bingöl, serpme kahvaltıda ürünlerin yüzde 50’sinin israf olduğunu, seçmeli uygulamaya geçtikten sonra bu rakamın neredeyse sıfıra indiğini söyledi.

Seçme kahvaltı olarak başlattıkları uygulamada müşterinin sadece seçtiği ürünü sipariş ettiğini ve onun ücretini ödediğini anlatan Bingöl şöyle devam etti: “Neyi yemek istiyorsanız onu istiyor, onu yiyorsunuz ve onun parasını ödüyorsunuz. Sofradaki hiçbir şey çöpe gitmiyor. Tüketiciye müthiş kazanç sağlıyor. Önceden çocuk için dahi kişi başı ücret alınırken, şimdi belki de sadece patates kızartması rakamı ödeniyor. Tüketiciye de yüzde 50 tasarruf sağlıyor. Dünyada ciddi bir kıtlık ve gıda sorunu yaşanıyor. Böyle bir şeyde sadece restoran kendi para kazansın diye insanların yemediği şeyden para kazanmak ve israf etmek doğru değil. Bu vicdani bir mesele.”

Bingöl, seçme kahvaltı uygulamasına dönüş için başta üyeleri olmak üzere Türkiye’de genelindeki tüm restoran ve lokantalara da çağrı yaptı.

