Kahramanmaraş’ta ‘hak ve özgürlüklerinin korunması’ gerekçesiyle toplantı ve gösteri hakkına engel

Kahramanmaraş Valiliği, kentte ‘huzur ve güven ortamının bozulmaması için’ açık hava toplantılarının 10 gün yasaklandığını bildirdi.
Valiliğin açıklamasında Kahramanmaraş sınırları içerisinde ‘kamu düzeninin bozulmaması’, ‘kişi hak ve özgürlüklerinin korunması’, ‘suç işlenmesinin önlenmesi’ gerekçeleriyle bazı kararlar alındığı yazıldı.
Açıklamada, şunlar dendi: “Bu kapsamda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi doğrultusunda, siyasi partilerin programları ile toplum yararına gerçekleştirilecek etkinlikler hariç il genelinde yapılacak açık hava toplantıları 16 Aralık saat 00.01’den 25 Aralık saat 23.59’a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır.”