Kahramanmaraş'ta Starbucks'a pompalı tüfekle saldırı

Kahramanmaraş’ta Starbucks şubesine bir kişi önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sonra taşla saldırdı.

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İsrail’in Gazze’ye saldırılarından sonra Türkiye’deki Starbucks şubeleri daha önce de birkaç kez hedef alınmıştı.

Kahramanmaraş Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırının amacıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Valilik saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

* 12.04.2024 günü saat 16.30 sularında Piazza AVM altında faaliyette bulunan Kahramanmaraş Starbucks isimli işyerine pompalı tüfekle ateş açılmış ve taş atılmıştır.

* Meydana gelen olay ile ilgili yapılan ilk incelemeler sonucunda, saldırganların belirtilen iş yerine ilk önce taş attıkları ardından pompalı tüfekle ateş açtıkları tespit edilmiştir.

* Olay yerinde üç adet boş kartuş bulunmuştur.

* Herhangi bir vatandaşımızın yaralanmadığı olayda işyerinde maddi zarar tespit edilmiştir.

* Olayın şüphelilerinden bir şahıs yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

* Yakalanan şahsın; yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi (42) farklı suç kaydı olduğu anlaşılmıştır.