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Yaramazlara biraz batar!

Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın duyurduğuna göre deprem, saat 9:47’de 7 kilometre derinlikte meydana geldi.


Depremin merkez üssü Kahramanmaraş/Göksun.

Deprem

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