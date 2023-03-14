6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre deprem, saat 9:47’de 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş/Göksun.
Yaramazlara biraz batar!
6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre deprem, saat 9:47’de 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş/Göksun.
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