Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta saat 4:55’te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre, Kahramanmaraş/Göksun merkezli deprem 6,89 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yaramazlara biraz batar!
Kahramanmaraş’ta saat 4:55’te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre, Kahramanmaraş/Göksun merkezli deprem 6,89 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kahramanmaraş’ta saat 4:55’te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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