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Yaramazlara biraz batar!

Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta saat 8:14’te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Görsel: AA

AFAD‘ın duyurduğuna göre deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.


Depremin merkez üssü Göksun ilçesi.

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