Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta saat 8:14’te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD‘ın duyurduğuna göre deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssü Göksun ilçesi.
Yaramazlara biraz batar!
Kahramanmaraş’ta saat 8:14’te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD‘ın duyurduğuna göre deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssü Göksun ilçesi.
Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar ada çevresinde Çin’e ait 26 askeri hava aracı ve dört savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.
Kahramanmaraş’ta saat 8:14’te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın duyurduğuna göre deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
ABD Başkanı Joe Biden, bankacılık krizinin yatıştığını dile getirdi.
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Eski ABD başkanı Donald Trump’ın malikanesinden çıkan ‘gizli belgeler’ ile ilgili avukatının ifade vermeye çağrıldığı bildirildi.
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Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerin alacağı yardım ve bağışlar ile mal bildirimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Deprem bölgesindeki Gaziantep ve Kilis’te çok şiddetli sağanak ve dolu yağdı. MGM’nin uyarısına göre yarın da hava durumu sağanak yağışlı olacak.
Meteoroloji, deprem bölgesindeki şehirleri sağanağa karşı uyardı. Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te bekleniyor.