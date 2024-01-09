Kahramanmaraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta saat 22.20’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan depremin derinliği 6,97 kilometre olarak kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak’ta bir askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin de yaralandığını duyurdu.
Beyaz Saray, Gazze’deki artan açlık sorununun farkında olduklarını ve bu durumu hafifletmek için her şeyi yapacaklarını kaydetti.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Eşi Sözlük’e getirilen erişim engeli hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdi.
İran destekli güçlerin ABD üslerine saldırıları sürüyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) haziran veya temmuz itibarıyla faiz indirimine başlayabileceğini öngörüyor.