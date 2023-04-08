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Kahramanmaraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta saat 03:26’da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın duyurduğuna göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 16,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Kahramanmaraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta saat 03:26’da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın duyurduğuna göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 16,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.