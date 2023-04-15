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Yaramazlara biraz batar!

Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 02.01’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana’da deprem.(AA)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 büyüklüğündeki sarsıntı Göksun ilçesinde 7 kilometre derinlikte meydan geldi.


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