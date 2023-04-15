Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 02.01’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 büyüklüğündeki sarsıntı Göksun ilçesinde 7 kilometre derinlikte meydan geldi.
Yaramazlara biraz batar!
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 02.01’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 büyüklüğündeki sarsıntı Göksun ilçesinde 7 kilometre derinlikte meydan geldi.
Milyarder yatırımcı Elon Musk, ChatGPT’nin üreticisi OpenAI’ye rakip olacak bir ‘yapay zeka start-up’ı kurmaya çalışıyor.
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre, 2023 Ocak-Mart döneminde halka arzdan 9,9 milyar lira toplandı.
AKP MKYK üyesi ve partinin eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın kardeşi Bünyamin Şenocak, Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT’in idari işler genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.
Kripto para birimi Bitcoin, son 10 ay içindeki en yüksek değerine ulaştı.
ABD Başkanı Joe Biden, 2024 Başkanlık seçimleriyle ilgili planını yakında resmi olarak açıklayacağını dile getirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sahibi olduğu taşınmazlar, kurumun konuyla ilgili duyurusunun ardından elektronik ortamda satılmaya başlayacak.
Brezilya yüksek mahkemesi, 8 Ocak’taki kongre, yüksek mahkeme ve başkanlık sarayı baskınını kışkırttığı suçlamasıyla eski devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun federal polise ifade vermesini kararlaştırdı.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 02.01’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kızılay’ın çadır satmasını yanlış bulduğunu söyledi.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Jüpiter’in buzlu uydularını incelemek için Ariane-5 adlı uzay aracını fırlattı. Fransız Guyanası’ndaki Kourou’dan ayrılan roketin Jüpiter’in uydularına ulaşması yaklaşık sekiz yıl sürecek.