Kaftancıoğlu: Seçim kurullarında nöbet devam ediyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ”Sevgili İstanbullular, bütün oylarınız güven altında. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor” dedi.
Kaftancıoğlu, seçim akşamı boyunca İstanbul’daki sürece dair bilgilendirme yapmıştı.
CHP İstanbul il başkanı son olarak şunları söyledi: ”Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz bir tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının oluşturulmasının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor…”