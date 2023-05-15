Kaftancıoğlu: Seçim kurullarında nöbet devam ediyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ”Sevgili İstanbullular, bütün oylarınız güven altında. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kaftancıoğlu, seçim akşamı boyunca İstanbul’daki sürece dair bilgilendirme yapmıştı.

CHP İstanbul il başkanı son olarak şunları söyledi: ”Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz bir tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının oluşturulmasının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor…”