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Yaramazlara biraz batar!

Kaftancıoğlu: Seçim kurullarında nöbet devam ediyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ”Sevgili İstanbullular, bütün oylarınız güven altında. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kaftancıoğlu, seçim akşamı boyunca İstanbul’daki sürece dair bilgilendirme yapmıştı.


CHP İstanbul il başkanı son olarak şunları söyledi: ”Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz bir tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının oluşturulmasının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor…”

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