Kadir Kaymakçı: Cici, bizi ‘sinemadan çıkmış insan yaratığı’ yapıyor

Yusuf Atılgan ‘Aylak Adam’ romanında çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği, kısa ömürlü, benim çok sevdiğim, bir ‘yaratık’tan bahsediyor; ‘Sinemadan çıkmış insan yaratığı’!

Şöyle anlatıyor bu ‘yaratığı’ Atılgan: “Gördüğü film ona bir şeyler yapmış. Salt çıkarını düşünen kişi değil. İnsanlarla barışık. Onun büyük işler yapacağı umulur. Ama 5-10 dakikada ölüyor. Sokak sinemadan çıkmayanlarla dolu, asık yüzleri, kayıtsızlıkları, sinsi yürüyüşleriyle onu aralarına alıyorlar, eritiyorlar… Bunları kurtarmanın yolunu biliyorum. Kocaman sinemalar yapmalı. Bir gün dünyada yaşayanların tümünü sokmalı bunlara. İyi bir film görsünler. Sokağa hep birden çıksınlar…”

Hakkında tüm yazılan, çizilen, söylenenler ‘Cici’nin neden önemli bir film olduğunu daha da ortaya koyuyor.

Oyuncular Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, İncinur Daşdemir, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Şevval Balkan ve Yılmaz Erdoğan’ın performanslarıyla da dikkat çeken ‘Cici’ izleyicisinin içinden bir ‘sinema yaratığı’ ortaya çıkaran filmlerden.

Keşke kocaman sinemalarda, kalabalıklarla birlikte izleyip sonrasında birer ‘sinema yaratığı’ olarak sokaklarda dolaşabilseydik…

O zaman belki, hatırlayamadığımız şeyler bizlere hiç unutamayacağımız şeyler anlatmayı bırakır, altında ezildiğimiz taşlardan, ıslak çocukluğumuzdan kurtulur, Cemil’in bitmeyen türküsünü tamamlayıp bizi hasta eden soğuk rüzgarlara açık hayatımızın pencerelerini kapatırdık!

Kadir Kaymakçı’nın yazısı