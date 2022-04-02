Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kadınların futbol maçında saha karıştı


Amedspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadın Süper Ligi maçının uzatma dakikalarında kavga çıktı.

Fotoğraf: Twitter

Oyunun son anlarında Fenerbahçe lehine gelen penaltı kararı sonrası skor 2-1’e geldi ve sinirler gerildi.


Fenerbahçeli Beyzanur Aslan, taç atışı kullandığı sırada Amedsporlu oyuncuların müdahalesi ile karşılaştı. Tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı.

İki takımın yedek kulübelerinin de karıştığı kavga büyürken araya polis girdi, teknik ekipler de futbolcuları sakinleştirmeye çalıştı. 

Olaylar sırasında Fenerbahçeli oyuncular Jessica Çarmıklı ve Göksu Gökçe ile kondisyoner Samet Kösemen’in yaralandıkları görüldü.

SON HABERLER

Epilepsi hastası çocuklar ilaçsız, aileler çaresiz

Dirençli epilepsi hastası çocuklar, nöbetlerini önleyen ilaçlara ulaşamıyor. Ne Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) yurt dışından temin ettiği clobazam ne de Türkiye’de bulunması gereken başka antiepileptik ilaçları edinemeyen aileler ve hasta çocukları zor günler yaşıyor. Orijinal ilaçların yanısıra, muadilleri de yok.