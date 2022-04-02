Kadınların futbol maçında saha karıştı

Amedspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadın Süper Ligi maçının uzatma dakikalarında kavga çıktı.
Oyunun son anlarında Fenerbahçe lehine gelen penaltı kararı sonrası skor 2-1’e geldi ve sinirler gerildi.
Fenerbahçeli Beyzanur Aslan, taç atışı kullandığı sırada Amedsporlu oyuncuların müdahalesi ile karşılaştı. Tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı.
İki takımın yedek kulübelerinin de karıştığı kavga büyürken araya polis girdi, teknik ekipler de futbolcuları sakinleştirmeye çalıştı.
Olaylar sırasında Fenerbahçeli oyuncular Jessica Çarmıklı ve Göksu Gökçe ile kondisyoner Samet Kösemen’in yaralandıkları görüldü.