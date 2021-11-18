Türkiye’den kadın yönetmenlerin filmleri Sharjah Film Platformu’nda

İstanbul Modern, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Sharjah Art Foundation ile ortak bir projeye imza attı. 19-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ‘4. Sharjah Film Platformu’, İstanbul Modern Sinema tarafından tasarlanan ‘Onun Yolculuğu‘ film programını izleyicilerle buluşturuyor.

Film programını İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan’ın hazırladığı seçkide, Türkiye’den kadın sinemacıların imzasını taşıyan 5 uzun, 5 kısa yapım yer alıyor. Kadın olma hallerine, kadının toplumsal ve kültürel rollerine odaklanan program kapsamında yönetmenlerin katılacağı söyleşiler de yer alıyor.

Sharjah Art Foundation tarafından hazırlanacak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinden yapımların yer alacağı program ise 2022 yılında İstanbul Modern Sinema’da gösterilecek.

5 uzun, 5 kısa film

İstanbul Modern Sinema’nın seçkisinde Pelin Esmer’in 2017 yapımı İşe Yarar Bir Şey’i, Kıvılcım Akay’ın Amina’sı, Çağla Zencirci ile Guillaume Giovanetti imzasını taşıyan Sibel de yer alıyor.

Kadın gözüyle Türkiye’de çağdaş sinema

4. Sharjah Film Platformu kapsamında 26 Kasım’da Sharjah’da düzenlenecek ‘Kadın Gözüyle Türkiye’de Çağdaş Sinema‘ başlıklı söyleşi, Türkiye sinemasında ses getiren kadın yönetmen ve yapımcıları bir araya getiriyor. Moderatörlüğünü Müge Turan’ın yapacağı söyleşiye, Kıvılcım Akay, Şirin Bahar Demirel, Azra Deniz Okyay, Pelin Esmer ve Çağla Zencirci katılıyor.

4. Sharjah Film Platformu’nda izleyiciyle buluşacak İstanbul Modern Sinema’nın ‘Onun Yolculuğu’ seçkisindeki yapımlar şöyle:

HAYALETLER, 2020

Yönetmen: Azra Deniz Okyay

Oyuncular: Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar





Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajı, İstanbul’un genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle daha da distopik hale gelen bir mahallede geçiyor. Kendi dertlerinin peşinden giden farklı karakterler aynı hikâyede kesişiyor. Çevresindeki baskıya rağmen ünlü bir dansçı olma hayalleri kuran bir genç kız, hapisteki oğlunun canını korumak için para bulmak zorunda kalan bir kadın ve mültecilerden kadın cinayetlerine pek çok konuda çalışan bir aktivist. Hayaletler, kentsel dönüşüm, Suriyeli göçmenler, kadın cinayetleri gibi günümüz meselelerini, İstanbul’daki abluka ve isyanı dinamik bir kurgu ve renkli bir görsel üslupla anlatıyor. Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası’nda kazandığı ödülle dikkat çeken film bu yıl Altın Portakal’da da ‘En İyi Film‘ dahil beş ödüle layık görüldü.

KADINLAR ÜLKESİ, 2019

Yönetmen: Şirin Bahar Demirel

Belgesel, ülkelerini savaş, belirsizlik, adaletsizlik gibi nedenlerle terk etmeyi seçerek Florida’ya yerleştirilen iki aileye ve özellikle bu ailelerin kadın ve çocuklarına odaklanıyor. Geride ailelerini, yuvalarını ve anılarını bırakmış Fatima ve Huda ile özlem, aidiyet, suçluluk duygusu üzerine samimi sohbetler yapan yönetmen, bir yandan Amerika’ya kendi yaptığı göçü ve kök salma çabalarını, duygu durumunu adeta sesli düşünerek izleyiciyle paylaşıyor. Florida’daki yaşamından enstantanelere uzayda yaşanabilecek yeni bir gezegenin keşfine dair arşiv görüntüleri eşlik ediyor.

İŞE YARAR BİR ŞEY, 2017

Yönetmen: Pelin Esmer

Oyuncular: Başak Köklükaya, Öykü Karayel, Yiğit Özşener

Gece treninde yolları kesişen iki yabancı. Şair Leyla, yıllar sonra lise arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor, Canan ise bir hemşirelik ‘işi‘ için yolda. Trene bindiği andan itibaren Canan, Leyla’nın merakını cezbediyor. Yol boyunca soru yağmuruna tuttuğu genç hemşire sonunda bu trende olma sebebini açıkladığında, iki kadın için de geri dönüşü olmayan bir yolculuk başlıyor. Yönetmenin Barış Bıçakçı ile beraber yazdığı bu edebiyat ve ölüm üzerine hisli hikâye birçok festivalden ödüllerle döndü.

AMİNA, 2019

Yönetmen: Kıvılcım Akay

Senegalli Amina, ülkesinde geçimini sağlayacak imkânları bulamadığı için yedi yıldır İstanbul’da bir giyim mağazasında model olarak çalışan göçmen bir kadın. Kızının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için onunla ayrı ülkelerde yaşamayı göze alan Amina, hem teninin renginden hem de göçmen olmasından dolayı büyük şehirde birçok zorlukla karşılaşsa da, vazgeçmeden ve hayal etmeyi hiç bırakmadan azimle mücadeleye devam ediyor. Kıvılcım Akay, bu ilk uzun metrajlı belgeselinde Amina’nın günlük yaşamından sunduğu kesit üzerinden İstanbul’da siyahi bir göçmen olmanın anlamına dair de yeni bir pencere açıyor.

SİBEL, 2018

Yönetmen: Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti

Oyuncular: Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy

Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Locarno’dan Adana ve Ulusal Yarışma’ya bir çok festivalden çok sayıda ödül kazanan Sibel, Karadeniz’de ıslık diliyle iletişim kuran bir dağ köyünde babası ve kız kardeşiyle yaşayan dilsiz bir kadının ormanda karşılaştığı bir kaçağa yardım etmesiyle değişen hikayesini izliyor. Geleneksel toplumda kadının sesini ve sessizliğini işleyen film, masal öğeleriyle konusunu şiirselleştirirken, fiziksel oyunculuğuyla öne çıkan Damla Sönmez’i bir an yalnız bırakmayan kamerasıyla izleyiciyi Sibel’e kilitliyor.

KISALAR

BÜYÜK İSTANBUL DEPRESYONU, 2020

Yönetmen: Zeynep Dilan Süren

Oyuncular: Nazlı Bulum, Kübra Balcan, Şebnem Hassanisoughi

Bir İstanbul yazı. Didem ve Ayşe üniversiteyi bitirmiş olmalarına rağmen henüz iş bulamamış iki arkadaş, bir evde yaşıyorlar. Film, hem evin hem de hayatın içine sıkışmış bu iki genç kadının içsel devinimlerini takip ediyor. Filmin başrol oyuncusu ve yapımcısı Nazlı Bulum.

CEMİLE SEZGİN, 2020

Yönetmenler: Aylin Kuryel, Raşel Meseri

Belgeselin kahramanları Cemile ve Sezgin. Beş yıl boyunca aşklarını İzmir sokaklarının duvarlarına, yerlerine kazırlar. Bu yazıları takip eden sokak sakinlerinin bu gizemli aşıklara dair farklı görüşleri vardır. CemileSezgin şehir efsanesi midir yoksa gerçek aşkın ta kendisi mi?

#21xoxo, 2020

Yönetmenler: İmge Özbilge, Sine Özbilge

Bir genç kızın içinde yaşadığımız sosyal medya dünyasında tükettiği arkadaş ilişkilerini, ne yiyip ne giydiğini, sevgili bulmak için kullandığı çöpçatan uygulamalarını anlatan bir animasyon. Bu yüzyılın sanal ilişki ağına dair çok renkli, gerçeküstü ve mecazi bir dili var.

ABLAM, 2019

Yönetmen: Burcu Aykar

Oyuncular: Devrim Eylem Şeker, Defne Karagöz, Ayşe Ayça Yeniay

1980’lerde sıcak bir yaz. Elif ve ablası Ayşe aynı evin içinde ama kendi dünyalarındalar. Elif ablasını biraz hayranlıkla biraz imrenerek izliyor ancak ablası sanki çok uzaklarda, başka bir dünyada…

CADI ÜÇLEMESİ 13+, 2019

Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik

Oyuncular: Derya Pınar Ak, Tuğrul Tülek

Ceylan Özgün Özçelik’in bir kısa film ile başlayıp, bir belgeselin ardından fantastik ile kara komedi türlerini harmanlayan bir uzun metrajla bitecek Cadı Üçlemesi’nin ilk filmi, 13+ kısa metrajlı bir korku-dram. 14 yaşında bir kızın, zamandan bağımsız, karanlık, izbe dört duvar arasındaki bir odada deneyimlediklerine ortak oluyoruz.

https://films.sharjahart.org/welcome