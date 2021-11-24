Kadın cinayeti sanığı indirimsiz cezaya ‘şaşırdı’

İstanbul’un Fatih ilçesinde sevgilisi olduğu öne sürülen kadını öldüren erkeğe müebbet cezası verildi. Ancak sanık ‘neden cezada indirim yapılmadığını’ sordu.
Sanık Majed Saeb Alshaıkh, geçen 14 Şubat’ta apartman dairesinde kendisini aldattığını öne sürdüğü Samira Lkhadır’ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Sanığa ‘kasten öldürme’den müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.
İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık, kadının ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.
Karar öncesi son sözü sorulan Alshaıkh, tercümanı aracılığıyla beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verdi, indirim uygulanmadı.
Bunun üzerine sanık mahkemeye “Neden indirim yapılmadı” diye sordu. Mahkeme başkanı da “Bilerek ve isteyerek öldürdüğün için indirim uygulamadık” karşılığını verdi.