Kadıköy’deki ‘Erdoğan tezahüratı’na soruşturma

Anadolu başsavcılığı, İstanbul Kadıköy’de dün akşam oynanan Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftarın ‘Erdoğan tezahüratı’na soruşturma başlattı.

Fotoğraf: AA

Ülker Stadı’nda dün akşam oynanan maç öncesinde Kadıköy’de yemek yiyen bir taraftar grubunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a küfür içeren tezahüratı sosyal medyada dolaşıma girdi.

AA’nın aktardığına göre görüntülerin yayılmasının ardından Anadolu başsavcılığı resen (kendiliğinden) soruşturma başlattı. Tezahürat atan taraftarların tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.