Kadıköy’de iki kadının bulunduğu arabaya kasten birkaç kez çarpan taksici serbest: 63 suç kaydı var

İstanbul Kadıköy’de iki kadının bulunduğu arabaya, kasıtlı şekilde birkaç kez çarpan taksi şoförü Ramazan Şimşek, ‘şikayetçilere 250 metreden daha fazla yaklaşmamak, her türlü taşıtı kullanmamak ve sürücü belgesini teslim etmek’, şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ramazan Şimşek’in 35’i ‘otodan hırsızlık’ olmak üzere yedi farklı konudan toplam 63 suç kaydı olduğu belirlendi.

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DHA’nın haberine göre Kadıköy E-5 Fikirtepe mevkiinde 30 Aralık Cuma gecesi 03.30 sıralarında, B.K. (52) ve Y.S.( 48), cipleriyle bir arkadaşlarının doğum günü partisinden dönüyordu. Kızıltoprak’a geldiklerinde ciplerine arkadan bir taksi çarptı. Ne olduğunu anlayamadan taksici ikinci kez ciplerine çarptı.

Taksicinin kendilerine kasıtlı şekilde çarptığını fark eden kadınlar gaza basarak kurtulmaya çalıştı. Ancak taksici ısrar ederek takip etmeyi ve arkalarından çarpmayı sürdürdü. Bu sırada Y.S. polisi arayarak yardım istedi. Kadınlar hastane önüne geldiğinde taksici bir kez daha arkadan çarpınca yol üzerindeki polisler gürültüyü fark etti.

Polisleri gören taksici de kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Araçların seyir güzergahlarındaki kameralarının incelenmesi sonucunda ticari taksinin plakası tespit edildi. Taksi şoförü Ramazan Şimşek (35), dün gözaltına alındı.

Araştırmalarda taksi sürücüsünün 35’i ‘otodan hırsızlık’ olmak üzere yedi farklı konudan toplam 63 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli Ramazan Şimşek emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüpheli Ramazan Şimşek ifadesinde, suçlamaları reddederek serbest bırakılmasını istedi.

Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Ramazan Şimşek, ‘müştekilerin ikametgahına, iş yerine, eğitim aldığı/verdiği okul, kurs ve benzeri yerlere 250 metreden fazla yaklaşamama, haftada iki gün imza atma ve her türlü taşıtı kullanmamak ve sürücü belgesini teslim etmek’ şeklindeki adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.