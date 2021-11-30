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Yaramazlara biraz batar!

Kadıköy’de bir kişiyi öldüren polis memuru görevden uzaklaştırıldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ‘dur‘ ihtarına uymadığı iddia edilen bir kişi, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Valilik, polisin görevden alındığını açıkladı.  

Fotoğraf: DHA

Valilikten yapılan açıklamaya göre polis ekipleri dün saat 22:00’de Göztepe Mahallesi’nde uygulamadan kaçan bir aracı takibe aldı. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde önü kesilerek durdurulan araçtaki E.Ç. yaya olarak kaçtı.


Açıklamaya şöyle devam edildi: “Sürücü Ç.K. yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Firari şüpheli E.Ç. 15 paket uyuşturucu madde ile ekiplerimizce yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada iki fişek halinde uyuşturucu madde ve bir telsiz ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı tarafından adli, Valiliğimizce idari tahkikat başlatılarak ilgili polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır.

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