‘Kaçırıldım’ diye yalan söylemişti: 18 ay hapis cezası aldı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, asılsız bir iddiada bulunarak kaçırıldığını söyleyen ve başta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olmak üzere devlet kurumlarını meşgul eden kişi 18 ay hapse mahkum edildi.

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Sherri Papini (39), Kasım 2016’da koşmak için dışarı çıktı ve ortadan kayboldu. Kocası kaybolduğunu polise bildirdi. Üç hafta sonra Şükran Günü’nde vücudunda ezik, morluk ve yara izleriyle eve dönen Papini iki kadın tarafından kaçırıldığını söyledi. Kadınların kendisine silah çekip zorla götürdüklerini anlattı.

Bunun üzerine FBI, birden fazla eyalette çalışma başlattı. Ancak sonuçta Papini’nin üç hafta boyunca erkek arkadaşının evinde kaldığını ve ‘oyunun bir parçası’ olarak kendisini yaraladığını belirledi.

Papini hakkında dava açıldı. Dün Sacramento’daki mahkemede karar duruşmasında yalan söylediği için özür diledi: ”Bu kadar insan benim yüzümden uğraştı çok üzgünüm. Bana yardım eli uzatmak isteyen herkes kandırıldığını hissediyor onlardan da çok özür dilerim. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Suçumu kabul ediyorum.”

Savcının sekiz ila 14 ay hapis istediği Papini’ye hakim 18 ay ceza verdi. Papini, ayrıca, ‘boşu boşuna’ açılan soruşturmadaki masrafları karşılamak üzere 300 bin dolar ödeyecek.