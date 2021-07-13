Kaçırılan oğlunu arama hikayesi film olmuştu: Baba-oğul 24 yıl sonra kavuştu

Çin’de bir baba, iki yaşındayken kaçırılan çocuğuyla tam 24 yıl sonra kavuştu.

Fotoğraf: Weibo

Guo Gangtang’ın oğlu 1997’de Şandong bölgesindeki evlerinin önünden insan kaçakçıları tarafından götürülmüştü.

Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre polis DNA testiyle çocuğun kimliğini tespit edebildi. İki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Olay tarihinde çift olan iki şüpheli, bir çocuğu kaçırıp para karşılığında satmayı planlarken, Gangtang’ın oğlunu evlerinin önünde oynarken gördü. Kadın şüpheli Tang, çocuğu alarak otobüs terminalinde bekleyen partneri Hu’nun yanına götürdü.

Otobüsle Henan bölgesine götürdükleri çocuğu orada sattılar. Yerel medyadaki haberlere göre çocuk hala aynı bölgede yaşarken bulundu.

Baba Gangtang oğlunun bulunmasından çok mutlu olduğunu belirterek “Bundan sonra her şey çok güzel olacak” dedi.

Çocuk kaçırma olayları ülkede önemi bir sorun; her yıl binlerce çocuk ailesinden koparılıyor.

Ancak Gangtang’ın oğlunu bulma çabası özel bir hikaye. Öyle ki çocuğunun kaçırılması ve sonrasında yaşadıkları Hong Konglu yıldız Andy Lau’nun başrolünde oynadığı 2015 yapımı ‘Shi gu‘ filmine ilham bile oldu.

Baba Gangtang, 1997’deki kaçırılma olayından sonra ipuçlarının peşine düşerek ülkenin 20 bölgesinde oğlunu aradı

Bu süreçte birçok kırıkla sonuçlanan bir trafik kazası yaşadı, otoyolda gasp edildi, 10 motor eskitti.

Motor üstünde kayıp oğlunun fotoğrafının pankartıyla dolaştığı arama çalışmaları için bütün birikimini harcadı. Köprü altlarında uyudu, parası bitince dilenmek zorunda kaldı.

Zamanla kayıp çocukların bulunması için çalışan örgütlerin önemli bir parçası oldu. Kaçırılan yedi çocuğun ailesine kavuşmasına yardım etti.

Oğlunun bulunduğu haberleri duyulur duyulmaz sosyal medya babaya destek ve sevinçlerini ileten mesajlarla doldu.