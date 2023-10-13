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Yaramazlara biraz batar!

Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için: ‘Karanlık Gece’ Netflix’te

Özcan Alper’in ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen son filmi ‘Karanlık Gece’ vizyonun ardından Netflix kütüphanesine eklendi.

Alper, senaryosunu Murat Uyurkulak’la birlikte yazdığı filmde bu toprakların içine işlemiş, yazgısı haline gelen ‘suç ortaklığı’ ve onu koruyan suskunluğun yol açtığı ‘şiddet sarmalı’nı küçük bir kasabada geçen hikayeyle anlatıyor.


Oyuncu kadrosunda Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Pınar Deniz, Taner Birsel ve Sibel Kekilli’nin yer aldığı film bugün Netflix kütüphanesine eklendi.

Özcan Alper’le ‘Karanlık Gece’: Türkiye’de birileri sürekli suç örtüyor

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‘Orhan Pamuk. Eşyaların Tesellisi’ sergisi, Orhan Pamuk ve Dresden Devlet Sanat Koleksiyonları (SKD) iş birliğiyle, Alte Meister Galerisi Semper Salonu’nda açıldı. Pamuk, Dresden Müzeleri’ndeki koleksiyonlardan ilhamla bu sergiye özel 19 yeni eser üretti. Aynı zamanda yazılarını Pamuk’un kaleme aldığı Almanca bir katalog da çıkarıldı. Bu yazı, katalogdan seçilmiştir.