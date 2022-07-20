Kaçak yolla İtalya’dan çıkarılan esere Viyana’da satılmak üzereyken el kondu

İtalyan güvenlik güçleri, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki bir müzayede evinde satılmak üzere ülkeden kaçak yolla çıkarılan bir tabloya el koydu.

Fotoğraf: news.italy-24.com

Barok dönemin önemli isimlerinden, İtalyan ressam Artemisia Gentileschi’nin (1593-1653) imzasını taşıyan ‘Caritas Romana’ adlı eserin değerinin en az 2 milyon avro (35,97 milyon lira) olduğu belirtildi.

Uzmanlar, ‘erkek egemen sanat dünyasındaki ender kadın ressamlardan’ Artemisia Gentileschi’nin, 17 yaşında kendisine tecavüz eden adamın aleyhine şahitlik yapan, cesaretin sembolü bir isim olduğunun altını çizdi.

Carabinieri (İtalya’da güvenliğini sağlamaktan sorumlu askeri bir kolluk teşkilatı) 17’nci yüzyılın ortasında tamamlanan tabloya satılmak üzereyken el konup İtalya’ya götürüldüğünü açıkladı.

Sanat eserlerinin 2020’deki ‘hareketlerini’ takibe alan Carabinieri, soruşturmanın başlangıç aşamasında olduğunu ve genişletileceğini duyurdu.

Açıklamada, ‘‘Yurt dışına çıkarmak için İtalyan yetkililerden izin almayan bir grup eserin Gentileschi tarafından değil onun izinden giden isimlerden biri tarafından yapıldığını söylemiş müzayede evine. Satılmak üzereyken el koyduk” ifadeleri kullanılırken İtalya’da satış için aracı olan bir kişinin esere ait belgeleri bilinçli olarak müzayede evine vermediği vurgulandı.