Kaçak elektrikle Hint keneviri yetiştiren iki kişiye gözaltı

Adana’da üç evde kaçak elektrikle kurdukları iklimlendirme düzeneğiyle Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

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Valiliğin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde M.M. ve A.İ.’ye ait üç adrese operasyon düzenledi.

Evlerde, iklimlendirme sistemi kullanılarak yetiştirilen 77 kök Hint keneviri ile 1 kilo 200 gram marihuana, 5 gram eroin, 5 gram kenevir tohumu ve hassas terazi bulundu.

Elektrik şirketi görevlileri sistemin, kaçak elektrikle çalıştığını tespit etti.

Zanlılar gözaltına alındı, kaçak elektrik nedeniyle enerji şirketince cezai işlem uygulandı.