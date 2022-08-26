Kaçak elektrikle Hint keneviri yetiştiren iki kişiye gözaltı

Adana’da üç evde kaçak elektrikle kurdukları iklimlendirme düzeneğiyle Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen iki kişi gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde M.M. ve A.İ.’ye ait üç adrese operasyon düzenledi.
Evlerde, iklimlendirme sistemi kullanılarak yetiştirilen 77 kök Hint keneviri ile 1 kilo 200 gram marihuana, 5 gram eroin, 5 gram kenevir tohumu ve hassas terazi bulundu.
Elektrik şirketi görevlileri sistemin, kaçak elektrikle çalıştığını tespit etti.
Zanlılar gözaltına alındı, kaçak elektrik nedeniyle enerji şirketince cezai işlem uygulandı.