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Yaramazlara biraz batar!

Kabus gibi kalp ameliyatı: Yanlış ilaçtan bilinci açık kaldı ama hareket edemedi

Britanya’da bir kalp hastasına ameliyat sırasında yanlış ilaç verilmesi nedeniyle bilinci açık kaldı. Felç durumda olan hasta acıyı hissetti, bir şey yapamadı.

Fotoğraf: Apex

Devon’da yaşayan 77 yaşındaki Patricia Otty, 2017’nin nisan ayında Derriford Hastanesi’nde ameliyat oldu. Hastaya verilmesi gereken dozun yarısı kadar genel anestezi ilacı tiyopenton uygulandı. Daha sonra yanlışlıkla fentanil yerine kalbinin durmasına neden olan potasyum klorür enjekte edildi.


Morfin etkisi olan fentanil de verilmeyince Otty ameliyat sırasında bütün acıyı hissetti. Anestezide kullanılan kas gevşetici ilaç roküronyum nedeniyle hareket edemeyen kadın uyanık olduğunu söyleyemedi.

Yasal belgelerde yer alan bilgilere göre kadının duran kalbi yeniden çalıştırıldı ve cerrah göğüs kemiğini kestiğinde tamamen uyanıktı.

Mirror’a konuşan Otty korkunç ameliyat deneyimi nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konuduğunu, hala geceleri nefessiz kaldığı ve dayanılmaz acılar çektiği kabuslar gördüğünü anlattı.

Ameliyatı bölük pörçük hatırladığını belirten yaşlı kadın uyutucu ilaçların etkisiyle her şeyi tam olarak anımsayamadığını ifade etti.

Sağlık ekibi çok ciddi bir hata yaptıklarını iki ampül potasyum klorürün eksik olduğunu ve fentanilin kullanılmadığını gördüklerinde anladı.

Üniversite Hastaneleri Plymouth NHS Vakfı, 2018’de ilacın yanlış uygulanması nedeniyle görevi ihmali yaptığını kabul etti. Olay mahkemeye taşınmadan varılan anlaşmayla kadına 32 bin sterlin (387 bin lira) ödenmesine karar verildi.

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