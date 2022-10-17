Kablosuz kulaklıkların geleceği güneş enerjisinde

Kablosuz kulaklıkların şarj sorununu çözmek ve daha sürdürülebilir hale getirmek için güneş enerjisi kullanan girişimlerin sayısı artıyor.

Exeger CEO’su Giovanni Fili. Fotoğraf: Exeger



Ağustos’tan bu yana, İsveçli Urbanista ve Alman spor giyim devi Adidas, kafa bantlarına güneş panelleri yerleştirilmiş kulaklıklar üretti. Urbanista bununla da kalmayarak güneş enerjili kulak içi kulaklık modelini çıkardı.

İki firma da, ince ve güçlü bir model olarak öne çıkan yine İsveçli şirket Exeger’in güneş panel şeritlerini kullanıyor. BBC’ye konuşan şirketin patronu Giovanni Fili, bunu ‘kolaylık ve daha da önemlisi çevre açısından doğru olanı yapmak’ olarak nitelendiriyor.

“Herkes şarjdan nefret eder” diyen Fili, şebekeden gelen elektrik yerine yenilenebilir enerjiden gelen elektriği kullanmanın herkes için faydalı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Yeni nesil, çevreye zarar vermeyen araçlar kullanmak istiyor ve biz de bunu sunuyoruz.”

Güneş panellerinin sırrı ne?

Exeger’in güneş panelleri Powerfoyle olarak adlandırılıyor ve sadece 2 mm kalınlığında. Teknoloji, doğal bir boyayla kaplanmış titanyum dioksit şeritlerine dayanıyor. Basit bir ifadeyle, boya ışıktan fotonları emiyor ve bunlar daha sonra elektronlara dönüştürülüyor.

Titanyum dioksit paneller, standart silikon bazlı güneş panellerinin yarısı kadar verimli olsa da, daha ince olmasının yanı sıra çok daha ucuz ve üretilmesi daha kolay.

Fili, şu anda Powerfoyle şeridinin ‘20 dakikalık yaz güneşi ışığından’ bir saatlik güç üretebileceğini söylüyor. Ayrıca, yoğun kullanımdan sonra yedek güç gerekiyorsa, kulaklıkların bir şarj kablosu da var.

Telefon şarj eden kıyafet, neden olmasın?

Güneş panellerinin yakın zamanda cep telefonlarına eklenmesinin pek mümkün olmadığını, çünkü çoğumuzun cep telefonumuzu cebimizde tuttuğunu ve bu nedenle ışığa erişimi olmadığını belirten Fili, bunun yerine insanların kıyafetlerine veya çantalarına paneller takılacağını ve telefonlarımızı bu şekilde şarj edeceğimizi öngörüyor.

Finlandiyalı şirket Planno, halihazırda yerleşik güneş panellerine sahip kumaşlar üretiyor. Henüz bir telefonu şarj edecek kadar enerji üretemeseler de kalp atış ritmini, sıcaklığı ve uyku kalitesini kontrol eden cihazlara enerji sağlıyorlar.

Dr. Ishara Dharmasena. Fotoğraf: Loughborough Üniversitesi



Enerji üreten kumaş

Birleşik Krallık’taki Loughborough Üniversitesi ise yenilenebilir enerji alanına farklı bir soluk getiren, vücudumuzu hareket ettirdiğimizde enerji üreten kumaşlar üzerinde çalışıyor.

Projenin lideri Dr. Ishara Dharmasena, “Amaç, normal kıyafetlerimize çok benzeyen, ancak elektrik üretebilen veya vücut hareketlerini ölçmek için sensör görevi görebilen tişörtler, taban katmanları ve pantolonlar gibi enerji üreten tekstiller üretmek” diyor.

Henüz enerji üretebilen kıyafetler sokağa çıkmış değil, fakat geleceğimizin bir parçası olması muhtemel görünüyor.