Kabin memurunun arkasından koşup yumruk atan yolcu tutuklandı

ABD’de bir uçuş sırasında kabin memuruna yumruk atan yolcu, uçağın indiği havalimanında tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Önceki gün, American Airlines’la Meksika’nın San Jose del Cabo kentinden ABD’nin Los Angeles kentine uçan Alexander Tung Cuu Le’nin kabin görevlisinin arkasından koşup kafasına yumruk attığı anlar uçaktaki bir yolcu tarafından görüntülendi.

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) açıklamasına göre 33 yaşındaki erkek yolcu uçak kalktıktan kısa süre sonra bir kabin memurunun omzuna vurup kahve istedi, beklenmesinin söylendi. Sonra uçağın arkasındaki koltuğundan kalktı ve first-class’a yakın sıralardan birindeki boş bir koltuğa geçti. Erkek kabin memuru onu yerine geçmesi konusunda uyardı. O anda yumruk atan ancak ıskalayan Lee, kabin memuru durumu pilota aktarmak üzere kokpite doğru giderken arkasından gidip vurdu.

Kabin ekibi ve bazı yolcular araya girdi, Le’nin elleri ve bacakları bağlandı. Kabin memuruysa yolculuğun geri kalan kısmını başına bir buz torbası koyarak tamamladı.

Uçak Los Angeles’a indiğinde Le’yi polis bekliyordu. Kabin memuru hastaneye kaldırıldı.

Profesyonel Kabin Memurları Birliği, söz konusu yolcunun, ‘tehlikeli ve hayati tehlike yaratan bir davranış sergilediğini‘ ifade ettiği açıklamasında, ”Neyse ki kabin ekibi ve yolcular yolcuyu etkisiz hale getirdi ve uçak güvenli bir şekilde inebildi. Bu saldırgan tavır hem yolcuların hem de personeli tehlikeye atıyor, artık durmalı” ifadelerine yer verdi.

Havayolu şirketinin sözcüsü Curtis Blessing, yolcunun kendileri tarafından hayatının sonuna kadar yasaklandığını açıkladı.

Federal Havacılık Dairesi’nin verilerine göre bu yıl havayolu şirketleri, ‘yolcuların bu tür sorunlara yol açtığı’ 2 bine yakın olay bildirdi. 2021 ve bu yılkilerin çoğu maske takmayı reddeden yolculardı. Nisan ayında uçuşlarda maske zorunluluğu kaldırıldı.