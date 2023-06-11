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Yaramazlara biraz batar!

Kabataş Erkek Lisesi mezunlarından müdür ve vakıf başkanına protesto

İstanbul’daki Kabataş Erkek Lisesi’nin 115’inci Geleneksel Pilav Günü’nde, okul müdürü Muharrem Bayrak ve Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı (KELEV) Başkanı Ahmet Çağlar, konuştukları sırada okulun mezunları tarafından protesto edildi.

Görsel: ANKA

ANKA’nın aktardığına göre mezunlar, Bayrak ve Çağlar’a tepkilerini düdük çalarak ve alkışlarla gösterdi.


Protestoya gerekçe olarak ‘yedi yıldır bitmeyen Feriye Sarayı yurt inşaatları’, ‘Üsküdar ve Ümraniye’de bulunan erkek yurtlarındaki cemaat toplantıları’ ve ‘okul müdürünün liyakatsiz olması’ gösterildi.

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