Cağaloğlu Anadolu mezunları, istismar haberlerini hedef alan müdüre sırtlarını döndü

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunları, Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarıyla ilgili haber yapanları hedef alan müdür Cafer Koçyiğit’i sırtlarını dönerek protesto etti.

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmamıştı. Tepkiler üzerineyse iki isim, hakkında gözaltı kararı verilerek tutuklanmıştı.

Türkiye’nin önde gelen liselerinden Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin müdürüyse buna ilişkin haberleri hedef almıştı: “‘Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmak için o haberin doğruluğunu araştırın.’ Bu ayet iman edelere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya, karalamaya devam edebilirsiniz.”

Bugün düzenlenen mezuniyet töreninde 165’inci dönem mezunları Koçyiğit konuşurken sırtlarını dönerek protesto etti.