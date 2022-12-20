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Yaramazlara biraz batar!

Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıkıp direğe çarptı

T1 Kabataş-Bağcılar tramvayının Kabataş istasyonunda raydan çıkıp direğe çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı.

Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı. Yaralanan yolcular tedaviye alındı. Fotoğraf: AA


Anadolu Ajansı’nın verdiği bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı Kabataş İstasyonu mevkisinde raydan çıkarak direğe çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır.” bilgisine yer verildi.

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