Kaan Sezyum: Yakında şükür vergisi adı altında vatandaşlardan hayatta kaldıkları için de vergi tahsil edilebilir

Hadi diyelim düz vatandaşsınız. Artık sizin için durum daha da zor. Şaka maka eskiyi aratan zam yağmuru altında, verginin vergisini bile düşünen bir açgözlü idareyle, kendileri bir tekerleğini bile alamayacağımız koltukları ısıtmalı onlarca arabalık konvoylarda gezerken, size ancak çöp karıştırmak ve hâlâ hayatta kaldığınız için şükretmek düşer. Belki yakında şükür vergisi adı altında ülke vatandaşlarından hayatta kaldıkları için de bir vergi tahsil edilebilir. Nasıl olsa hiçbir şey kimsenin umurunda değil. Ülke güzel bir şekilde dibin de dibine otururken, sağdan soldan müsilajlayan, siyaset, mafya, rant, çöküntü ağları içinde vıcık vıcık bir geleceğe, her tarafımız örümcek ağı içinde ilerlemeye çalışıyoruz. Gerçekten de şükür vergisi iyi olabilir.
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