Kaan Sezyum: Sürdürülebilir fakirlik Türkiye için yeni bir yaşam biçimi haline geliyor

Şimdi, yine bir seçime, belediye seçimlerine yaklaştıkça ise iktidar açıkça “Bize oy vermezseniz, sizin hizmet işleri zor olur” diyebiliyor ya da demokratik seçim sonucuna (hem de 800 küsur bin oy farkla) “Yanlışlık” diyebiliyor. Bunların yanında müessesenin ikramı olarak şeriat isteyenler, hilafeti özleyenler, Osmanlı’ya geri dönmek isteyenler de serpiştiriliyor. İşin güzeli günden güne saçmalık ve mantıksızlıkta kendimizi aşıyor, her seferinde daha da akıldan uzak, daha da anlamsız hareketler içinde tüm ülkeyi sefil bir halde yaşamaya mecbur bırakıyorduk. Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz yıl 85 liraya yediği kumpir, şimdi aynı yerde 180 lira olarak bizi bekliyor. Sürdürülebilir fakirlik Türkiye için yeni bir yaşam biçimi haline geliyor.

Kaan Sezyum’un yazısı