Kaan Sezyum: Öyle bir ülke düşünün ki elektrik kullanmak lüks sayılsın

Öyle bir ülke düşünün ki elektrik kullanmak lüks sayılsın. İşte bizim memlekette aynan o şekil. Kışın mesela üşümemek çok büyük bir lüks. Hayır Kanada gibi, Norveç gibi soğuğun harman olduğu bir kuşakta da değiliz. Ama Türkiye’de artık üşümeyen birey zengin bireydir. Ya da Cem Yılmaz’ın da dediği gibi ya hırsızdır ya deli. Cem’i bile isyan ettiren, bu kadar net konuşturan karanlık tüm halkın üzerinde adeta geleceklerini karartan bir iş bulutu gibi geziniyor.

Kaan Sezyum’un yazısı