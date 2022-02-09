Kaan Sezyum: Öyle bir ülke düşünün ki elektrik kullanmak lüks sayılsın

Öyle bir ülke düşünün ki elektrik kullanmak lüks sayılsın. İşte bizim memlekette aynan o şekil. Kışın mesela üşümemek çok büyük bir lüks. Hayır Kanada gibi, Norveç gibi soğuğun harman olduğu bir kuşakta da değiliz. Ama Türkiye’de artık üşümeyen birey zengin bireydir. Ya da Cem Yılmaz’ın da dediği gibi ya hırsızdır ya deli. Cem’i bile isyan ettiren, bu kadar net konuşturan karanlık tüm halkın üzerinde adeta geleceklerini karartan bir iş bulutu gibi geziniyor.
SON HABERLER
Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı
Türkiye’ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ‘örgüt üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklandı.
‘Karışıklık olmasın diye’: Türkiye, olimpiyat oyunlarında sadece amblem kullanacak
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, ‘herhangi bir karışıklığa yer vermemek’ için Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda sporcuların kayaklarında sadece komite amblemi kullanılacağını bildirdi.
‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sedef Kabaş ve Fırat Sakar’a 250 bin TL’lik dava
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu gazeteci Sedef Kabaş’a 250 bin TL’lik tazminat davası açtı.
Isparta’nın elektrik hasretinin ‘özelleştirilmiş’ hikayesi
Isparta’da kar yağışının etkili olduğu günlerde kente dört gün boyunca elektrik verilememesi gündemdeki yerini koruyor. Kesintilere dair en büyük eleştiri konusu ise enerji alanındaki özelleştirmeler.
İmamoğlu: Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan inşaat mühürlendi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii’nin önünde yükselen, tarihi yapınının silüetini bozduğunu vurguladığı, İlim Yayma Vakfı’nın binasına ait inşaatın mühürlendiğini açıkladı.