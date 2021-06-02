Kaan Sezyum: ‘Medyalama Ödülü’ olarak da bilinen Voccuk Ödülü, yani Voccuk Kavuğu el değiştirdi

Öncelikle harika bir haberle başlamak istiyorum. “Medyalama Ödülü” olarak da bilinen Voccuk Ödülü, yani halk arasındaki adıyla Voccuk Kavuğu el değiştirdi. Onca zamandır gözlerimizi “Dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var?” sorularına “Ehe ehe mehe” diye verdiği cevaplarla dolduran her mahallenin adamı sakallı bebek kardeşimiz, maalesef onca çabasına rağmen, aynı tezgâhtan başka bir deneyimli isme kavuğunu kaptırdı…

(…)Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım, hiçbirimiz bunca zamana kadar tanıklık ettiğimiz voccuklar arasında “Tosunumuzun götürdüğü sağlık ürünleri, yanında taşıyabileceği kadar olduğundan gümrükte dikkat çekmedi” cümlesi kadar ileri görüşlü, koruyucu ve kapsayıcı bir cümle yazmayı düşünmemiştir.

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Kaan Sezyum’un yazısı