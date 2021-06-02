Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaan Sezyum: ‘Medyalama Ödülü’ olarak da bilinen Voccuk Ödülü, yani Voccuk Kavuğu el değiştirdi

Öncelikle harika bir haberle başlamak istiyorum. “Medyalama Ödülü” olarak da bilinen Voccuk Ödülü, yani halk arasındaki adıyla Voccuk Kavuğu el değiştirdi. Onca zamandır gözlerimizi “Dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var?” sorularına “Ehe ehe mehe” diye verdiği cevaplarla dolduran her mahallenin adamı sakallı bebek kardeşimiz, maalesef onca çabasına rağmen, aynı tezgâhtan başka bir deneyimli isme kavuğunu kaptırdı…

(…)Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım, hiçbirimiz bunca zamana kadar tanıklık ettiğimiz voccuklar arasında “Tosunumuzun götürdüğü sağlık ürünleri, yanında taşıyabileceği kadar olduğundan gümrükte dikkat çekmedi” cümlesi kadar ileri görüşlü, koruyucu ve kapsayıcı bir cümle yazmayı düşünmemiştir.

Reklam

Kaan Sezyum’un yazısı

SON HABERLER

‘Yüzde 7’lik büyüme’ye uzman yorumu: Tüketicinin cebine yansımıyor

Türk ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü ve son 3 yılın en iyi performansını ortaya koydu. Ancak ekonomi büyürken, işsizlik rekor kırdı, enflasyon çift haneyi gördü ve halkın alım gücü daha da düştü. Prof. Dr. Veysel Ulusoy’a göre söz konusu büyüme, uluslararası literatürde tanımlandığı gibi halkı ‘fakirleştiren bir büyüme.’ Söz konusu büyümeden kimlerin karlı çıktığını tahmin etmek ise çok güç değil.

Sedat Peker: Daha ne davalar açılacak göreceksiniz

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker’in 1996 yılında öldürülen Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı hakkında hakkında soruşturma başlatan savcılığa gittiğini duyurduğu tweet’inde, “Daha ne davalar açılacak göreceksiniz” dedi.