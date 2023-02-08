Kaan Sezyum: Haluk Levent’in tüm kurumlardan daha güvenilir olduğu bir gerçeklik

Gerçekler bu ülkede maalesef sadece can kaybıyla ölçülüyor. Oysa ki 1999’dan beri bir şeyler öğrenmemiz gerekiyordu. Çok da şey etmeyin, 50 Euro’ya aldığı ilacı 3750 Euro’ya memleketine kilitleyenlerin ülkesi burası… Şu anda bile avuçlarını ovuşturup ihale hesabı yapan gerçek kötüler var bir yerlerde ama onlara rağmen hayatta kalacağız, bunu birlikte başaracağız.

Yakında ÖTV’ye de bir ÖTV kilitlerler. “Deprem vergileri üzerine eklenen deprem vergileri nereye gitti” diye sorduğumuzda da da “O vergiler güzel insanlarla güzel yerlere gitti” derler. Size güzel, bize ayrı güzel tabii ki. Hayatta kalmak da bir mesele bu ülkede maalesef. Bu satırları okuduğunuzda hala kaç can enkaz altında sizce? Şimdi hep birlikte elimizden ne geliyorsa yan yana durup, elden ele bu acılarımızı dindirmek zorundayız. Haluk Levent’in neredeyse tüm kurumlardan daha güvenilir olduğu bir gerçeklik içindeyiz, buna da şükür. Sonra yine daha önceki felaketlerde olduğu gibi sorumlular bulunur, bir müteahhitin başına kilitlenir bütün bu olan biten zaten.

Kaan Sezyum’un yazısı