Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı: ‘Hit şarkılar altından değerli’

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını Hipgnosis Songs Capital şirketine sattı.

Justin Bieber 13 Eylül 2021’deki Met Gala’da. Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, Justin Bieber’ın Hipgnosis Songs Capital’la yaptığı anlaşmanın şartları resmi olarak açıklanmadı, ancak AFP haber ajansı, 28 yaşındaki ünlü şarkıcının 200 milyon dolar alacağını yazdı.

Anlaşma, Justin Bieber’ın 31 Aralık 2021 öncesi kaydedilen tüm şarkılarını kapsıyor. 290 şarkı arasında son yılların en çok dinlenen pop şarkılarından ‘Baby‘ ve ‘Sorry de var.

Anlaşmaya göre Bieber’ın şarkıları halka açık ortamda çalındığında, Hipgnosis Songs Capital’a telif ücreti ödenmesi gerekecek.

2028’de kurulan Hipgnosis Songs Capital’ın kurucusu Merck Mercuriadis, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Hit şarkılar, altın ya da petrolden daha değerli olabilir” demişti.

Justin Timberlake ve Shakira da sattı

Hipgnosis Songs Capital daha önce Justin Timberlake ve Shakira ile de benzer anlaşmalar yaptı. Son dönemde tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını satanlar arasında, Bob Dylan ve Bruce Springsteen de aldı. Dylan, Universal Music Group’tan 400 milyon dolar; Springsteen ise Sony Music’ten 500 milyon dolar aldı.