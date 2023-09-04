JPMorgan: Türkiye’de enflasyon Mayıs 2024’te tavan yapacak

Merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi JPMorgan, Türkiye için faiz ve enflasyon tahminlerini artırdı.

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Merkez Bankası (MB) Ağustos toplantısında politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25 seviyesine çıkarmış; böylelikle faiz dört yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

JPMorgan, MB’nin gelecek yılki temel faiz oranı hakkındaki tahminini yüzde 40’tan yüzde 45’e çıkardı.

Kurum ayrıca yıllık enflasyon oranının 2024 mayısında tavan yaparak yüzde 73’e çıkacağı tahmininde bulundu.

JPMorgan Türkiye için yılsonu enflasyon oranı tahminini de güncelleyerek yüzde 62’den 65’e çıkardı.

Banka ayrıca, yüzde 35’te tuttuğu yıl sonu politika faizi tahminini, riskler gördüğü için gelecek yıl yukarı yönlü değiştirdi.

Buna göre MB’nin gelecek yılki temel faiz oranı JPMorgan’a göre, önceki tahmin olan yüzde 40’dan yüzde 45’e çıkartıldı.