JPMorgan, Türkiye borsasının ağırlığını nötr seviyeye çekti

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, yüksek TÜFE, zayıf kalan lira ve gecikmiş faiz indirimleri nedeniyle Türkiye borsasının ağırlığını nötr seviyeye indirdi.

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CNBC-e’nin aktardığına göre banka Türkiye için enflasyon tahminlerinin yükseldiğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

“Düşük yabancı sahipliği ve düşük değerlemeler, borsa için orta vadede güçlü bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor, ancak borsa için yakın vadedeki en önemli risk, muhtemelen yerel dolarizasyonun etkisiyle TL’nin daha hızlı değer kaybetmesi.

JP Morgan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Gelişmekte olan piyasalardaki yatırımcının Türkiye’nin uzun vadeli yatırım senaryosunu benimsemesi için Türkiye’de ‘iki on’ görmemiz gerekiyor; hem TÜFE’nin hem de politikanın yüzde 10’un altına inmesi.“